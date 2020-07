Un officier de police devant la cathédrale de Nantes le 20 juillet 2020, quelques jours après l'incendie — Loic VENANCE / AFP

« Il y a une sorte de soulagement, c’est quelqu’un qui est apeuré, il est en quelque sorte dépassé », a déclaré dimanche Me Chabert à la presse. L’homme soupçonné d’être à l’origine de l’incendie de la cathédrale de Nantes, un bénévole du diocèse de 39 ans, est passé aux aveux samedi. Présenté à un juge, il a été mis en examen et placé en détention provisoire pour « destructions et dégradations par incendie ».

L’homme « a reconnu, lors de l’interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction, avoir allumé les trois feux dans la cathédrale : sur le grand orgue, le petit orgue et dans un panneau électrique », a précisé le procureur de la République de Nantes Pierre Sennès au quotidien. Il encourt pour cette infraction « une peine de 10 ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende », a précisé Pierre Sennés dans un courriel envoyé dans la nuit.