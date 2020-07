Allocution du Premier ministre Jean Castex aux forces de securite interieure, Nice le 25 juillet — SYSPEO/SIPA

Le confinement généralisé n’est plus qu’un lointain souvenir à en croire Jean Castex. « Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général », a déclaré le Premier ministre samedi au quotidien Nice Matin, au sujet de l’épidémie de Covid-19. Ce serait une mesure qui serait, selon lui, « catastrophique » au niveau économique et social,

« Nous savons maintenant ce que cela produit : une telle mesure brise la progression de l’épidémie, certes, mais au niveau économique et social, c’est catastrophique, y compris pour la santé psychologique de certains de nos concitoyens », a insisté le chef du gouvernement, dans un entretien publié par le quotidien régional sur son site.

« Ce peut être des reconfinements très localisés »

« La priorité, c’est encore et toujours la prévention », insiste Jean Castex, en niant que ce terme de reconfinement soit « un mot tabou » et en rassurant sur la propagation du virus. « Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé », insiste-t-il dans cet entretien accordé à Nice Matin lors d’un déplacement dans la ville axé sur le thème de l’insécurité.

Si reconfinement il doit y avoir, « ce peut être des reconfinements très localisés », concède Jean Castex : « Nous nous adapterons ». « Pour lutter contre cette pandémie, il y a des choses simples à faire et à ne pas faire, qu’on appelle les gestes barrières, jusqu’au jour où un vaccin sera trouvé », conclut le Premier ministre.