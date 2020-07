La circulation sera difficile tout le week-end mais particulièrement samedi (illustration). — KONRAD K./SIPA

La circulation​ sera « de nouveau très difficile » samedi, et dans une moindre mesure vendredi, sur l’ensemble des routes de France, a indiqué mercredi Bison Futé. Les bouchons commenceront à se former dès la fin de matinée vendredi, journée classée orange au niveau national, « principalement en direction des façades atlantique et méditerranéenne ».

Samedi, « les premiers bouchons devraient apparaître vers 6 h du matin et les difficultés devraient persister jusqu’en début de soirée », précise Bison Futé, qui conseille d’attendre dimanche pour partir. « Comme durant tout l’été, la circulation sera difficile durant les trois jours sur l’Arc méditerranéen entre les frontières italienne et espagnole, dans les deux sens », est-il ajouté.