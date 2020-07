C’est une découverte majeure pour le monde de l’archéologie. Le peuplement de l' Amérique du Nord, dernier continent à avoir été occupé par l’homme, remonterait à 30.000 ans. Il serait ainsi deux fois plus ancien qu’estimé jusqu’ici, révèlent mercredi deux études.

En fouillant la grotte de Chiquihuite, dans le nord du Mexique, des archéologues ont mis au jour des centaines d’outils en pierre taillée révélant une industrie lithique encore méconnue, remontant jusqu’à 33.000 ans avant notre ère. Ils prouvent que ce site, perché en altitude, fut occupé pendant 20.000 ans, selon deux études publiées dans la revue Nature.

There you go! "Stone tools and chemical residue evidence suggest that humans were present in Chiquihuite Cave, at least between the LGM, terminus and the onset of the Younger Dryas" (33,000 years ago)! https://t.co/YMh5joZJEH pic.twitter.com/E2hT37qChy