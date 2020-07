Emmanuel Macron à Bruxelles, le 18 juillet 2020. — John Thys/AP/SIPA

Sur Facebook, les opposants au port du masque contre le Covid-19 multiplient les arguments en ce sens.

Plusieurs posts viraux relayent une même photo de dirigeants européens - dont Emmanuel Macron et Angela Merkel - attablés sans respect des distances de sécurité, et sans porter de masque, comme preuve que l'épidémie « n'est qu'un fake politique ».

Contrairement à ce qu'ils affirment, le cliché n'a pas été pris il y a quelques jours mais en octobre 2018. Une photo prise lors du récent conseil européen montre en outre le respect par ces mêmes dirigeants de certaines mesures barrière.

Pour les opposants au port du masque contre le Covid-19, intimement convaincus de son inutilité – voire de son prétendu danger pour la santé –, la photo s’impose comme une pièce à conviction.

Comment expliquer autrement qu’Emmanuel Macron, Angela Merkel, Charles Michel ou encore Giuseppe Conte, attablés les uns près des autres, posent, tout sourire, face à la caméra, sans porter la moindre protection contre le Covid-19 ?

« Une photo prise ce lundi… Eux ils savent que toutes ces histoires de soi-disant Covid n’est qu’un fake politique… Masque ??? Distanciation ??? Amende ??? FOUTAGE DE GUEULE ??? RÉPONSE ? BÉÉÉÉÉ… », affirme ainsi la légende d’un post Facebook relayant cette photo, qui aurait été prise il y a quelques jours, à l’occasion du sommet européen organisé à Bruxelles pour négocier un plan de relance économique d'envergure.

Le cliché a cependant été pris il y a deux ans, bien avant l’épidémie de coronavirus. Ce que reconnaît d’ailleurs un autre post relayant la même image, mais porteur d’une autre affirmation : « Cette photo n’est pas celle de ce week-end, mais une autre, prise sur une terrasse de la Grand-place de Bruxelles ce week-end, nous montre exactement la même attitude… Faut juste que je la retrouve, le restaurant qui les a reçus l’a postée. »

FAKE OFF

La photo remonte plus précisément au mois d’octobre 2018, à l’occasion du conseil européen de l’époque, également organisé à Bruxelles. Elle avait été postée directement sur Facebook par Giuseppe Conte, président du Conseil italien.

Quelques jours plus tôt, quelques-uns des mêmes dirigeants avaient partagé un verre sur la Grand-Place de Bruxelles, ce qui avait donné lieu à une autre photo devenue virale et à différents articles de presse.

#onokad završi #EUCO a Merkel, Macron & co sjednu medju turiste u 23:00 na Grand-Place u centru Brisela i popiju pivo.



Jedino pitanje je - a gdje je @AndrejPlenkovic? :) #n1info pic.twitter.com/ONNnjDwd2I — Hrvoje Kresic (@hkresic) October 17, 2018

« Ils se sont retrouvés vers minuit sur la Grand-Place de Bruxelles, autour d’une bière et de frites : l’Allemande Angela Merkel, le Français Emmanuel Macron, le Belge Charles Michel [à l’époque Premier ministre et pas encore président du Conseil européen] et le Luxembourgeois Xavier Bettel. Les quatre dirigeants ont passé une petite heure ensemble au premier soir du conseil européen, l’occasion d’un "debrief" décontracté », racontait par exemple Europe 1 dans un article intitulé « Quand Macron, Merkel, Bettel et Michel boivent une bière à minuit en parlant Brexit ».

Une réunion en terrasse à l’ère du Covid-19 a bien eu lieu

Aucun des deux clichés évoqués dans ces posts Facebook n’a donc été pris ces derniers jours. En revanche, les négociations autour du plan de relance européen ont bien donné lieu, le 18 juillet, à une discussion entre plusieurs dirigeants autour d’une table en terrasse, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous.

La réunion de plusieurs dirigeants européens à Bruxelles, le 18 juillet 2020. - Francisco Seco/AP/SIPA

Et si les masques étaient de rigueur lors des rassemblements organisés dans des espaces clos, seules deux personnes – dont Angela Merkel – le portaient lors de cette réunion en extérieur, alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Charles Michel ou encore Emmanuel Macron s’en sont abstenus.

Chacun des participants se tient en revanche à une certaine distance de son voisin, en raison des mesures de distanciation sociale, alors qu’on aperçoit plusieurs flacons de gel hydroalcoolique sur la table.