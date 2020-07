Photo d'illustration du quartier de la Villeneuve à Grenoble. — Pascal Fayolle/SIPA

« Un sauvetage héroïque et improvisé. » C’est ainsi que le maire de Grenoble Eric Piolle a qualifié l’initiative mardi soir d’habitants du quartier de la Villeneuve, qui ont permis d’éviter un drame. Deux enfants de 3 et 10 ans, pris au piège dans leur appartement en feu, ont ainsi échappé miraculeusement à cet incendie en sautant d’une douzaine de mètres dans les bras d’adultes en contrebas de leur immeuble.

Une vidéo de la scène, filmée depuis un autre bâtiment de la résidence, montre leur chute, impressionnante, depuis le troisième étage d’un bâtiment dont le premier niveau, surélevé par des piliers, domine déjà le sol de plusieurs mètres.

#COVID19 #accident #grenoble ( Ce mardi il a y’a quelques heures dans l’après midi 2 enfants ont sauté par la fenêtre rattraper par les habitants ❤️🙏 pic.twitter.com/xzIYpL4b3Y — oumse-dia (@oumsedia69) July 21, 2020

Des blessés parmi les personnes ayant rattrapé les enfants

Tandis qu’une épaisse fumée noire sort des fenêtres de l’appartement, et que des habitants crient d’effroi, on voit d’abord l’enfant le plus âgé suspendre le plus jeune dans le vide, en le tenant par ses vêtements, avant de le lâcher. Au pied de la façade, des témoins le récupèrent en ployant sous son poids et peu après, c’est l’autre enfant qui saute dans leurs bras.

Selon les pompiers, tous les deux sont miraculeusement indemnes. Ils ont été hospitalisés pour avoir inhalé des fumées, comme 17 autres personnes incommodées dans l’immeuble. En revanche, parmi les témoins qui les ont sauvés, deux hommes ont été blessés et transportés à l’hôpital pour une suspicion de fracture aux avant-bras, ajoutent les secours. On ignore encore les causes de l’incendie et où se trouvaient les parents au moment des faits.