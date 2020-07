Les secours sont intervenus lundi soir sur l'A7 près d'Albon (Drôme), après le tragique accident de voiture ayant coûté la vie à cinq enfants. Olivier CHASSIGNOLE — AFP

L’accident d’un monospace d’une famille de Vénissieux (Rhône) a tué cinq enfants de 3 à 14 ans, lundi soir sur l’autoroute A7, à hauteur d’Albon (Drôme).

Les quatre autres personnes se trouvant dans le monospace ont été prises en charge dans des centres hospitaliers de Lyon. « Ce sont des grands brûlés, on peut imaginer le pire », vient d’annoncer ce mardi Hugues Moutouh, préfet de la Drôme,

C’est un drame absolu qu’a vécu une famille originaire de Vénissieux (Rhône), lundi soir sur l'autoroute A7. Un accident de la route du monospace survenu à hauteur d’Albon (Drôme) a ainsi provoqué la mort de cinq enfants de 3 à 14 ans. Quatre autres membres de la famille sont actuellement pris en charge dans des centres hospitaliers à Lyon. Le pronostic vital est engagé pour trois d’entre eux, parmi lesquels figure un enfant de 7 ans.

« Ce sont des grands brûlés, on peut imaginer le pire. On risque d’avoir un bilan alourdi dans les prochaines heures, les prochains jours », prévient ce mardi Hugues Moutouh, le préfet du département. Cet accident mortel a suscité l’émoi jusqu’à Bruxelles, où Emmanuel Macron a adressé « une pensée pour les familles des cinq enfants qui ont été tués et des autres victimes qui sont entre la vie et la mort » au début de sa conférence de presse.

Des enfants ont perdu la vie ce soir dans un terrible accident routier dans la Drôme. Je partage la douleur immense des proches des victimes. Mes pensées accompagnent aussi les blessés et tous ceux mobilisés à leurs côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 20, 2020

Un drame dû à un problème technique ?

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et celui des Transports, Jean-Baptiste Djebbari se sont rendus sur place dans la nuit de lundi à mardi. La piste du problème technique est évoquée pour ce monospace ayant pris feu avant d’effectuer une sortie de route dans un champ. « Avant de tomber dans l’inconscience, le conducteur du véhicule a dit qu’il avait tenté désespérément de freiner et que les freins ne répondaient plus », a rapporté le préfet.

Sur des vidéos de Vinci Autoroutes, « on le voit se diriger vers la bande d’arrêt d’urgence à grande vitesse puis il y a trois ou quatre tonneaux. Le véhicule est déjà en feu, et puis alors il y a un embrasement généralisé après les tonneaux et le véhicule est complètement écrasé sur le toit ». « On est à 22 tués depuis le début de l’année dans la Drôme », déplore Hugues Moutouh, alors qu’une passagère d’une moto est également décédée lundi sur l'A7.