Le président du Conseil européen, Charles Michel, se félicite après l'accord obtenu à Bruxelles le 21 juillet 2020. — Stephanie Lecocq/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après des négociations marathon, l’Union européenne tient enfin son compromis. Ce mardi, au petit matin du cinquième jour de sommet, les 27 ont arraché un accord portant sur un plan de relance de 750 milliards d’euros, financé pour la première fois par un emprunt commun, ainsi que sur un budget pour la période 2021-2027 de 1.074 milliards d’euros.

EN DIRECT | Conseil européen : suivez la conférence de presse du Président @EmmanuelMacron et de la Chancelière Angela Merkel.https://t.co/KHPzxlPWAu — Élysée (@Elysee) July 21, 2020

Une nouvelle tragédie routière estivale a frappé lundi soir sur l’autoroute A7. Cinq enfants de 3 à 14 ans ont péri dans un accident de la route dans la Drôme et quatre autres personnes – trois adultes et un enfant, d’une même famille et qui se trouvaient dans le même véhicule –, demeuraient en urgence absolue, a indiqué le préfet Hugues Mouthou. L’accident est survenu à Albon, dans le sens Sud-Nord. Les ministres de l’Intérieur, Gérald Darmanin et des Transports, Jean-Baptiste Djebbari se sont rendus sur place après minuit.

Après avoir longtemps affiché une position ambiguë sur la question, le président des Etats-Unis Donald Trump a soutenu lundi le port du masque face au coronavirus. « Beaucoup de gens disent qu’il est patriotique de porter un masque quand il est impossible d’exercer la distanciation sociale. Et personne n’est aussi patriote que moi, votre président préféré », a-t-il écrit dans un tweet illustré par une photo de lui-même portant un masque. Le revirement est notable car, dimanche encore, il tenait un autre discours.