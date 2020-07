FAITS DIVERS Le pronostic vital de trois adultes et un autre enfant est engagé

Drôme : Cinq enfants tués dans un accident de la route sur l’autoroute A7 (Illustration) — Thierry Zoccolan AFP

Cinq enfants ont péri lundi soir dans un accident de la route sur l’autoroute A7 dans la Drôme et quatre autres personnes – trois adultes et un enfant, d'une même famille et qui se trouvaient dans le même véhicule —, demeuraient en urgence absolue, a indiqué le préfet Hugues Mouthou.

Le préfet précise que l’accident était survenu à Albon, dans le sens Sud-Nord. « C’est une sortie de route dans un champ, la voiture a fait des tonneaux », a-t-il détaillé invoquant la piste d’un problème technique. Le véhicule a également pris feu.

Déjà un accident mortel dans la journée

Les ministres de l’Intérieur, Gérald Darmanin et des Transports, Jean-Baptiste Djebbari sont attendus sur place dans les heures qui viennent, a précisé le préfet.

Selon une source proche du dossier, les faits se sont déroulés vers 18h55 et concernaient un véhicule de type monospace. Plus tôt dans la journée, l'A7 avait déjà été coupée dans la même zone dans le sens Nord-Sud après un accident dans lequel la passagère d'une moto avait été tuée et son conducteur grièvement blessé.