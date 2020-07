Des visiteurs avec un masque au musée du Louvre, le 18 juillet 2020. — Lionel Urman/Sipa USA/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

A partir de ce lundi, les « magasins de vente, centres commerciaux, administrations, banques et marchés couverts » s’ajoutent à la liste des lieux où le port du masque était déjà prévu pour lutter contre le Covid-19, détaille la Direction générale de la santé. Les salles de réunions et de spectacle, cinémas, restaurants, hôtels, salles de jeux, établissements d’enseignement, centre de vacances, bibliothèques, lieux de culte, établissements sportifs couverts, musées, gares et aéroports étaient en effet déjà concernés. Une amende de 135 euros est prévue en cas d’infraction à l’obligation de porter un masque dans tous les lieux publics clos.

Dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos comme l’a annoncé @JeanCastex. Cela concerne les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts, banques...

Gestes barrières et dépistage restent essentiels pour lutter efficacement contre le virus. — Olivier Véran (@olivierveran) July 18, 2020

L’homme de 39 ans, qui avait été placé en garde à vue samedi dans l’enquête sur l’incendie de la cathédrale de Nantes, a été remis en liberté dimanche soir « sans aucune poursuite », a-t-on appris du procureur de la République Pierre Sennès. Les enquêteurs s’attachent donc à étudier de nouvelles pistes pour trouver le ou les responsables.

Emmanuel Macron a « tapé du poing sur la table » dimanche lors du sommet européen à Bruxelles, consacré au plan de relance de l’économie, pour dénoncer la mauvaise volonté de certains de ses homologues. Dans sa ligne de mire : les Etats dits « frugaux » (Pays-Bas, Suède, Danemark, Autriche), ainsi que la Finlande, très réservés sur ce plan. Le sommet est entré lundi dans sa quatrième journée. Il est prévu pour reprendre à 14h.