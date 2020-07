PANDEMIE Depuis mars, la région a enregistré 6.655 cas confirmés, 932 patients hospitalisés dont 86 en réanimation et 37 décès

Le Premier ministre Jean Castex en visite dans un centre de la Croix-Rouge à Cayenne, le 12 juillet 2020. — Nicolas Defaux/SIPA

La bonne nouvelle arrive une semaine après la visite du Premier ministre Jean Castex. La situation sanitaire s’améliore en Guyane où les autorités ont fait part samedi d’une baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus.

Près de 5.000 tests réalisés la semaine dernière

« La baisse du nombre de nouveaux cas confirmés semble engagée sur l’ensemble du territoire hormis à Saint-Laurent du Maroni où elle semble toutefois s’engager et sur le fleuve Maroni où la situation est suivie avec attention », ont indiqué la préfecture et l’Agence régionale de santé de Guyane. Le taux de positivité recule également progressivement alors que près de 5.000 tests ont été réalisés la semaine dernière dans ce territoire français d’Amérique du Sud.

#COVID19



ℹ📝 CovidInfo du 18 juillet

➡️146 cas positifs sur 1048 tests réalisés



ℹ 3 décès à déplorer



📍1 Apatou

📍62 île de Cayenne

📍9 Kourou

📍6 Macouria

📍4 Mana

📍12 Maripasoula

📍2 SGO

📍29 SLM

📍21 en cours d'investigation



😷 Protégeons-nous et protégeons les autres pic.twitter.com/B5mpHFoTno — Préfet de la région Guyane (@Prefet973) July 18, 2020

« Avec un décalage de quelques jours, le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital et en réanimation a aussi entamé une baisse mais de façon plus lente. La pression sur le système hospitalier commence à lentement s’atténuer », indiquent les autorités. Depuis mars, la région Guyane a enregistré 6.655 cas confirmés, 4.272 patients guéris, 932 patients hospitalisés dont 86 en réanimation et 37 décès.