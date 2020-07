Le baccalauréat 2020 a fait des sceptiques — Fred Dides/SIPA

Ha le bac, le stress du résultat, la pression d’un premier « vrai » diplôme, le passage à l’âge adulte, la joie de l’obtenir, ou la tristesse de l’avoir manqué… Voire l’incompréhension et l’étranglement de surprise. C’est ce qu’ont vécu dix lycéennes de l’école des métiers professionnels de Saint-Christol-lès-Alès ( Gard) cette année, qui, au vu de leurs bonnes notes et de leur régularité tout au long de l’année scolaire, s’attendaient à recevoir le précieux sésame et ont eu la très mauvaise surprise de toutes se le voir refuser.

Et ce n’est pas la perspective de repasser les épreuves en septembre qui aura fait des heureuses ou apporter du soulagement, certaines des élèves s’étant déjà engagé dans leurs études ou professionnellement pour la rentrée.

La directrice s’en va en guerre

Ni une ni deux, la directrice de l’école, Céline Ringot, saisit le rectorat. Mais la réponse de celui-ci, communiqué vendredi à Midi-Libre, n’a pas dû être à son goût : « Le jury de délivrance du baccalauréat a considéré les éléments de dossier présentés par l’école des métiers professionnels cévenole irrecevables d’un point de vue pédagogique, les évaluations fournies ne correspondant pas aux compétences visées du diplôme. »

Pas de quoi sonner la fin de la partie pour autant, puisque la directrice conteste la décision, arguant la réussite passée des générations précédentes au bac « du monde d’avant » (sans contrôle continu) et la validité de leurs diplômes. Quant aux lycéennes, elles ne sont pas restées les bras croisés non plus et se sont rapprochées avec leurs familles d’un avocat pour contester cette non-admission.