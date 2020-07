Voilà à quoi risque de ressembler l'A7 demain... — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Cher juillettiste, si vous prenez la route des vacances ce samedi, sans surprise, vous risquez d’avoir des difficultés à circuler. Pour ce troisième week-end de juillet, Bison futé voit rouge sur l’ensemble du territoire pour la journée de samedi dans le sens des départs.

Pour ce 3e week-end de départ, Bison Futé voit orange et rouge. Prudence en particulier sur les grands axes en direction de la côte méditerranéenne et de la côte Atlantique, qui seront largement empruntés.



— Sécurité routière (@RoutePlusSure) July 16, 2020

Vendredi, « les grands axes autoroutiers, plus particulièrement sur les autoroutes A7 et A9 vers la Méditerranée » seront encombrés, et la journée sera orange partout en France. Samedi, « dans le sens des départs, la circulation sera très difficile », en particulier vers le sud et le long de la côte méditerranéenne. Des ralentissements sont attendus également vers la côte Atlantique sur l’autoroute A10. Les perturbations auront lieu surtout en milieu de journée.

Un bouchon exceptionnel

Sur son site, Bison futé conseille aux automobilistes qui partent en vacances de quitter les grandes métropoles avant 9 h, d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille de 8 h à 19 h et l’autoroute A10 entre Tours et Bordeaux, de 9 h à 18 h.

La semaine dernière, pour le week-end du 14 juillet, la France a connu un pic exceptionnel de 955 kilomètres de bouchons samedi à la mi-journée, en raison notamment d’un accident sur l'A7 près d’Orange, qui a fait deux morts. La journée était classée rouge.