Un immense bonheur et une immense solitude. C’est ce que la journaliste Clémentine Sarlat a ressenti après la naissance de son premier enfant. Cette période compliquée, où une femme change de statut et devient aussi mère, s’appelle « la matrescence », contraction de maternité et adolescence. Pour explorer cette expérience unique dans la vie d’un individu et accompagner les femmes dans cette transition, Clémentine Sarlat a décidé de créer un podcast, intitulé « La Matrescence ».

Elle raconte la genèse de celui-ci dans l’interview de notre partenaire Brut à regarder ci-dessous.