Le Mont Oteman, à Bora Bora, en Polynésie Française. — imageBROKER.com/Erich Schmidt/SIPA

Plus besoin de passer par la quarantaine pour passer des vacances en Polynésie française​. Pour donner un peu d’air à son économie basée sur le tourisme, l’archipel a rouvert ses portes sans conditions, accueillant ses premiers vacanciers mercredi.

Après quatre mois d’arrêt, les vols commerciaux avaient repris début juillet, mais les passagers devaient présenter un motif impérieux pour embarquer et les touristes n’étaient pas autorisés à venir en Polynésie. Cette collectivité d’outre-mer a été confinée quelques jours après les premiers cas de Covid-19 et n’en a recensé que 62. Le virus ne circule plus en Polynésie.

Des tests à réaliser

Depuis mars, seuls une dizaine de vols de continuité territoriale ont été assurés entre Paris et Papeete. Financés par la France, ils ont permis de rapatrier les Polynésiens bloqués en métropole, d’assurer les évacuations sanitaires, ou encore d’acheminer du fret, notamment médical. Tous les passagers arrivant en Polynésie étaient soumis à une quarantaine de 14 jours, qui est passée à sept jours le 1er juillet. Cette quarantaine est supprimée, afin de permettre la reprise du tourisme, premier secteur économique local.

Les voyageurs sont toutefois contraints de présenter un test Covid-19 négatif réalisé dans les 72 heures qui précèdent leur vol, et un autre test quatre jours après leur arrivée. Ce deuxième test sera réalisé par les voyageurs eux-mêmes, à l’aide d’un kit d’auto-prélèvement qui leur est fourni à leur arrivée.

Un nouveau formulaire

Tous les passagers doivent aussi remplir un nouveau formulaire, l’ETIS. Ils s’engagent à disposer d’une assurance voyage et doivent indiquer leur lieu de résidence ou leur parcours touristique en Polynésie. Tahiti rouvre aussi ses frontières aux Etats-Unis. Ce pays reste très touché par l’épidémie de Covid-19, mais constitue aussi l’un des principaux marchés touristiques pour la Polynésie. L’absence de circulation du virus en Polynésie est d’ailleurs un atout revendiqué par le ministère du Tourisme local.

Autonome en matière de santé, le Conseil des ministres de la Polynésie française a pris mercredi la décision de sanctionner d’une contravention de 750 euros le non-respect des mesures barrières. Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics.