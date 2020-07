Le logo de Twitter (Illustration). — Richard Drew/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

« Joyeux mercredi ! J’offre des bitcoins à tous mes abonnés. Je double tous les paiements envoyés à l’adresse bitcoin ci-dessous. » Ce message – ou des versions légèrement différentes – a été publié sur le compte Twitter de nombreuses personnalités politiques et de la Silicon Valley, dont Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Bill Gates. Face à cette alerte rouge, Twitter a confirmé avoir été victime d’un « incident de sécurité ». Selon le site spécialisé Blockchain.com, qui trace les transactions effectuées en cryptomonnaies, un total de 12,58 bitcoins, soit près de 116.000 dollars, a été envoyé vers l’une des adresses mentionnées dans les tweets frauduleux. « L’hypothèse la plus probable est que les pirates soient entrés en possession du panneau d’administration des employés de Twitter, qui permet de modifier les mots de passe et de désactiver les authentifications à plusieurs facteurs », avance Rachel Tobac, présidente de la compagnie de cybersécurité SocialProof Security.

Remplacer son directeur de campagne, c’est un peu comme lorsque le président d’un club de foot change d’entraîneur : le but est de créer un électrochoc. Donald Trump a annoncé mercredi qu’il remplaçait Brad Parscale par Bill Stepien, alors qu’il compte 9 points de retard sur Joe Biden à moins de 4 mois de la présidentielle du 3 novembre. Cette réorganisation intervient alors que Donald Trump, fragilisé par la crise du coronavirus, est à la peine dans les sondages face à Joe Biden. Selon la moyenne des sondages de RealClearPolitics, Donald Trump compte actuellement 9 points de retard sur Biden. Deux tiers des Américains désapprouvent sa gestion de la crise du Covid, et sa cote de popularité est revenue sur ses plus bas, à 38 % de satisfaits, selon le baromètre Gallup.

L’OL ne pourra toujours pas compter sur son principal groupe de supporteurs cette semaine. Malgré une autorisation de 5.000 spectateurs, pour la première fois à Décines depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les Bad Gones n’assisteront ni à OL-Glasgow Rangers jeudi (20 h 45), ni à OL-Celtic Glasgow samedi (20 h 45). Ces deux rencontres, programmées dans le cadre du Trophée Veolia organisé par le club lyonnais, seront en effet principalement ouvertes aux personnels soignants, en première ligne face au coronavirus. L’OL a indiqué dès vendredi vouloir remercier, aux côtés de la préfecture du Rhône, « tous les personnels en première ligne durant la crise sanitaire », en les invitant sur la première journée du tournoi. Initialement réservée aux abonnés du Parc OL, la journée de samedi sera là aussi très tournée vers les soignants. Et ce en raison d’un joli geste du kop virage nord et des Bad Gones.