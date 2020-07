SNAPCHAT Cette semaine dans « Oh my fake », Clémence s’intéresse au retour des pénuries dans les supermarchés à l’annonce de périodes de reconfinement

OMF Oh my fake : Avec le reconfinement, le retour des pénuries? — 20 Minutes - OMF

Des rayons de supermarchés dévalisés par une population paniquée à l’idée de devoir se confiner, ça vous dit quelque chose ? Oui, forcément, c’est ce que la France – et d'autres pays à travers le monde – a connu au plus fort de l’épidémie de coronavirus.

Malheureusement, ces comportements s’observent à nouveau aujourd’hui, dans les pays, comme l'Australie, qui appellent au reconfinement. Clémence nous explique pourquoi ce phénomène se répète étrangement.

Soyez fort contre les fake news

OMF Oh My Fake, sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news​. Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les fake news​ attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

