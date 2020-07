DEGRADATIONS Des échauffourées avec les forces de l’ordre ont notamment éclaté mardi soir à Lyon 9e et à Bron

Photo d'illustration d'une voiture incendiée lors d'une nuit de tensions, le 13 juillet en banlieue parisienne. — Bastien LOUVET/BRST/SIPA

La métropole lyonnaise n’a pas attendu le 14-Juillet pour vivre une nuit perturbée par de nombreuses détonations. Depuis le déconfinement, les habitants de plusieurs quartiers de la ville, ainsi que des communes autour, dénoncent de fortes nuisances allant des pétards aux tirs de mortiers. Un constat d’insécurité qui a tourné au calvaire pour de nombreux Lyonnais, lundi et mardi soir, malgré l’interdiction préfectorale de célébrer sur la voie publique le 14-Juillet avec pétards et feux d'artifice.

🔴 EN COURS - Tensions et plusieurs incendies de véhicules signalés à #Villeurbanne (69) pour la deuxième soirée consécutive. Des incendies de voitures sont à signaler dans de nombreux quartiers de la métropole lyonnaise. #14juillet #feudartifice pic.twitter.com/9KTymLc1FT — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 14, 2020

Outre les nombreux feux d’artifice amateurs tirés, les dégradations du mobilier urbain ont été multiples, avec plusieurs dizaines (bilan exact non communiqué pour le moment) de véhicules incendiés. Sept interpellations ont eu lieu durant chacune des deux nuits. Des vidéos d’internautes ont montré durant toute la nuit des incivilités à Rillieux-la-Pape, Villeurbanne, Décines ou dans le 3e arrondissement de Lyon, avec explosions voire affrontements avec la police comme à Bron ou Lyon 9e.

Une pétition pour « la proclamation de l’urgence sécuritaire » à Lyon

Le tramway T1 n’a par exemple pas pu circuler durant une partie de la soirée entre Perrache (Lyon 2e) et Debourg (Lyon 7e), en raison de violences à Confluence, et les vitres d’un bus auraient été brisées à Rillieux-la-Pape.

Insécurité, nuisances... Ils attendent beaucoup du nouveau maire de Lyon https://t.co/QgSeOfmpJR — 20 Minutes (@20Minutes) June 30, 2020

Ancien conseiller LR du 2e arrondissement, Grégory Sansoz souligne ce mercredi que « la violence a pris le pas sur la fête » et demande au nouveau maire EELV de la ville Grégory Doucet « la proclamation de l’urgence sécuritaire », via une pétition jusque-là soutenue par « plus de 600 personnes ».