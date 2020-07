Fête du 14-Juillet 2020 EN DIRECT : Emmanuel Macron préside la cérémonie militaire place de la Concorde avant son interview à 13 heures...

10h10 : Le chef de l’Etat est attendu vers 10h40 devant les tribunes dressées place de la Concorde

Dans les gradins, 2.500 invités, dont 1.400 représenteront les Français en première ligne pendant l’épidémie : soignants, famille de soignants morts du Covid-19, enseignants, caissiers, agents funéraires, policiers, gendarmes, pompiers, salariés d’usines de masques ou de tests.​ "En ce 14 Juillet (...) je souhaite, avec tous les Français, avec les armées elles-mêmes, rendre un vibrant hommage aux personnels de santé et à celles et ceux qui, dans tous les secteurs, ont permis à la vie publique, sociale et économique de continuer", a déclaré Emmanuel Macron dans un message publié mardi matin.