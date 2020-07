HOMMAGE « Merci et bravo », a lancé le président de la République à la communauté militaire rassemblée dans les jardins de l’Hôtel de Brienne

Emmanuel Macron salue l'engagement des armées pendant la crise sanitaire — AFP

« Merci et bravo ». Deux mots prononcés par le président de la République à l’attention des armées pour leur engagement durant la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.

Lundi, Emmanuel Macron a rendu un hommage appuyé à la communauté militaire, rassemblée dans les jardins de l’Hôtel de Brienne, pour sa contribution à la lutte contre la pandémie dans le cadre de l’opération Résilience.

« Dans la tourmente, le dernier rempart de la Nation »

« Face à l’irruption violente de la pandémie au cœur de notre pays, face à la crise sanitaire sans précédent qu’il a eu à affronter, vous avez immédiatement répondu présents (…) Vous avez été fidèle à votre vocation profonde, celle d’être, dans la tourmente, le dernier rempart de la Nation et le ferment de sa résilience », a fait valoir le chef de l’Etat.

Devant un parterre d’invités resserré à moins de 500 personnes, pour moitié composé de familles de militaires tués ou blessés en opérations durant l’année écoulée, Emmanuel Macron a également salué la mémoire des personnels décédés, dont les 13 militaires morts fin 2019 dans la collision de deux hélicoptères au Mali.

Rencontre avec les familles endeuillées

« Sur les théâtres extérieurs, sur notre sol, en métropole et dans nos Outre-mer, 31 militaires de nos armées ont été tués à l’ennemi ou sont morts en mission opérationnelle. Leur vie donnée pour la patrie nous oblige. Et je veux, ce soir, leur rendre un hommage solennel », a-t-il dit avant de s’entretenir longuement avec les familles endeuillées, à l’issue de son allocution.

Au Sahel, où sont déployés 5.100 militaires français dans le cadre de l’opération antidjihadiste Barkhane, « le travail de nos armées a permis des avancées notables, des victoires reconnues, je vous en félicite », a-t-il réaffirmé, en soulignant qu’il aurait « en fin d’année à prendre à nouveau des décisions sur notre engagement sur ce théâtre d’opérations ».

Maintien des moyens financiers

Concernant la zone Méditerranée, qui « sera le défi des prochaines années tant les facteurs de crise qui s’y conjuguent sont nombreux », le président français a jugé « crucial » que l’Europe y reste maître de son destin, sans le laisser à « d’autres puissances », évoquant sans les nommer la Turquie et la Russie.

Le chef de l’Etat a enfin tenu à rassurer les militaires sur le maintien des moyens financiers accrus promis dans le cadre de la Loi de programmation militaire 2019-2025, alors que le choc économique provoqué par la crise sanitaire fait craindre une remise en cause de cette hausse budgétaire.

« L’Europe fait face au retour des puissances, à la désinhibition des comportements, aux recours à la force et à l’intimidation, tandis que le multilatéralisme est affaibli et que notre allié américain semble s’interroger sur ses objectifs stratégiques, a déclaré Emmanuel Macron. Dans ce contexte, nous devons poursuivre l’effort initié pour renforcer et moderniser notre outil de défense (…) Comptez sur moi, je tiendrai le cap (…) afin que vous puissiez toujours avoir les moyens d’accomplir vos missions. »