Patience est mère de vertu, courage les loulous — Pixabay

D’habitude, lorsqu’on écrit ce genre de dépêche, on doit s’embêter à distinguer les départements verts, oranges et rouges, mais pour ce samedi 11 juillet, ça va être très simple : Bison futé annonce dans le sens des départs une France entièrement rouge.

N’espérez donc pas pouvoir feinter les embouteillages en passant par les routes obscures d’un département un peu perdu (oui la Creuse, c’est à vous qu’on pense), vous n’y échapperez pas. Il faut dire que le combo fatal vacances de juillet + week-end de quatre jours avec le petit pont du lundi et le mardi cocorico fête nationale donnent des envies de grandes escapades et de virée en voiture.

Et la France passa au vert

Les départs en vacances se feront principalement dans la matinée et ce jusqu’en milieu d’après-midi, annonce Bison futé. Le site conseille d’ailleurs d’éviter de rouler entre 10 heures et 16 heures. Dans le sens des retours, la France sera toute orange.

Pour dimanche 12 juillet, on n’échappera pas à notre travail de distinction par région (hélas). La France est classée verte au niveau national, sauf l’Ile de France, le Nord et le Grand-Est. Pour lundi 13 et mardi 14, vous pouvez partir l’esprit serein et les cheveux au vent, toute la France est enfin classée verte (mais ça vous fera un petit week-end).