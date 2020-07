OMF Oh my fake : peut-on vraiment vendre son animal de compagnie à un labo? — 20 Minutes - OMF

C’est moche, c’est mal, ça fait du mal au monde animal.

Selon des posts viraux sur les réseaux sociaux et même des associations, un nouveau décret permettrait aux particuliers de vendre leur animal de compagnie chéri à… des laboratoires d’expérimentation. Plus grave encore, le gouvernement aurait profité du confinement pour faire passer en loucedé ce texte cruel.

Alors, vrai, faux ? Evidemment la réalité est bien plus nuancée. Mais cette histoire a marqué les esprits et cela s’explique aisément. Clémence nous explique le pourquoi de l’impact d’une telle rumeur.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

Et comme cette émission est juste ébouriffante et bigarrée, on vous laisse scanner ce snapcode dans l’application Snapchat pour vous abonner. On vous conseille même de regarder tous les anciens épisodes, vous ne le regretterez pas et vous en apprendrez de belles sur nos biais cognitifs. Go !