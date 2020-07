Cela devrait parfois bouchonner ce week-end sur les routes de France. — Mourad Allili / Sipa

L’été va se passer à l’ombre du Covid-19, mais peu importe : de nombreux Français vont partir en congés ce week-end, le deuxième des vacances. Bison futé anticipe une circulation difficile du vendredi 10 au dimanche 12 juillet.

Dans le sens des départs, le plus fameux bovidé de France voit rouge vendredi en Ile-de-France, et orange pour le reste du territoire. Samedi, l’ensemble du pays est classé rouge. Comme d'habitude, l’arc méditerranéen et la région parisienne seront particulièrement concernés.

Plus fluide dans le sens des retours

Sans surprise, le trafic sera plus fluide dans le sens des retours, avec une circulation orange samedi et verte pour le reste du week-end.

Fin juin, 86 % des Français qui pensaient partir en vacances envisageaient de le faire dans le pays, contre 75 % en 2019, selon un sondage effectué auprès de 2.000 personnes par les 13 régions métropolitaines.