Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Petite surprise mardi soir au « Ségur de la santé » : le Premier ministre Jean Castex s’est invité à une réunion avec les syndicats. En s’impliquant directement dans le dossier, il souhaite ainsi « conclure » rapidement les négociations, avec un « protocole d’accord » finalisé d’ici jeudi. Pour cela, il n’est pas arrivé les mains vides. Le Premier ministre a annoncé une rallonge de plus d’un milliard d’euros pour les salaires et ajouté « les questions d’emplois » au menu des négociations. Les syndicats ne sont pour le moment pas complètement convaincus.

Au regard des attaques récurrentes du locataire de la Maison-Blanche contre l’institution, on pouvait se douter que l’annonce allait bientôt tomber. C’est donc maintenant officiel : le président Donald Trump a retiré les Etats-Unis de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qu’il accuse d’avoir mal géré la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi un sénateur américain. La notification sera effective au terme d’un délai d’un an, soit le 6 juillet 2021. Ce départ aura des conséquences directes pour l’organisation, les Etats-Unis en étant son plus gros contributeur.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.