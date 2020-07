Emmanuel Macron a félicité les lauréats du bac via un réseau social prisé des jeunes. — AFP

Emmanuel Macron a utilisé pour la première fois mardi le réseau social TikTok pour féliciter les nouveaux bacheliers après une année « hors norme », dans une courte vidéo en une heure récoltait déjà 52.000 « like » et lui valait 103.000 abonnés. « Si vous venez d’avoir votre bac, ce message est pour vous, d’abord pour vous dire bravo, félicitations, c’est le fruit de votre travail », leur dit le chef de l'Etat​, filmé debout dans les jardins de l’Elysée, quelques heures après la parution des résultats de l’examen.

« Mais vous êtes cette génération qu’on appelle parfois du monde d’après », poursuit-il, reprenant l’expression qu’il utilise depuis le confinement. « Vous avez vécu une année hors normes, celle de l’épidémie, des semaines et des semaines passées chez soi, où on vous a privé de fréquenter vos amis et d’étudier normalement », dit-il encore aux lycéens, dont les épreuves sur table ont été remplacées par le contrôle continu.

U président adepte des réseaux sociaux

« Votre génération a devant elle un monde à inventer, plus fort, plus solidaire, plus écologique. Je ferai tout, là où je suis, pour que le gouvernement travaille, pour que ce monde soit meilleur et qu’on y retrouve ces fondements ». « Mais ce n’est pas moi qui déciderai de votre avenir, ce sera vous. Alors aujourd’hui profitez, fêtez le baccalauréat et après, bon courage », conclut-il.

Emmanuel Macron a l’habitude de communiquer sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse de Twitter, Facebook, YouTube ou encore le réseau professionnel Linkedin qu’il a utilisé pour s’adresser aux PME. En une heure, il était déjà suivi sur TikTok par 16.000 abonnés.