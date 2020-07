Des élèves qui découvrent leurs résultats au bac. — CHAMPALAUNE ROMAIN/SIPA

Coronavirus oblige, le bac 2020 s’est déroulé sous forme de contrôle continu permanent, et ce fut un succès plein : 91,5 % des élèves ont décroché le précieux sésame sans même passer par la case rattrapage, un chiffre en hausse de 13,7 points par rapport à 2019.

Le taux d’admis augmente moins fortement dans la série L (+ 10,7 points) que dans les séries ES et S (respectivement + 16,2 et + 14,8 points). 93,9 % des candidats de ES, 95,1 % de ceux de S et 92,4 % de ceux de L obtiennent ce bac très spécial du premier coup. Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat technologique est de 89,4 %, en hausse de + 13,9 points par rapport à la session 2019.

Une hausse dans toutes les sections

La hausse atteint 15,8 points en STMG avec 87,2 % de candidats admis. Elle est comprise entre 9 et 13 points dans les séries STI2D, STL, ST2S et STHR qui atteignent respectivement 91,0 %, 90,6 %, 91,9 % et 95,4 % de réussite à l’issue du premier groupe du baccalauréat (c’est à dire sans les rattrapages).

Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat professionnel atteint 87,4 %, soit 11,6 points de plus qu’à la session 2019.

Et si vous ne savez toujours pas vos résultats (mais c’est que vous aimez jouer avec le suspense quand même) ou que vous voulez découvrir ceux de vos copains ou votre copain, vous pouvez les retrouver sur notre site ici. De rien, ça nous fait plaisir.