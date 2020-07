Le procureur de la République de Bayonn, Marc Mariée (à droite) — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Les conducteurs du réseau de transport en commun de Bayonne et Biarritz ont reconduit leur droit de retrait pour la journée de mercredi. Mardi soir, ils doivent rencontrer aux alentours de 20 h le secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui fait le déplacement à Bayonne, après la violente agression d'un conducteur, dimanche soir. L’homme de 59 ans est toujours dans un état de mort cérébrale.

Le procureur de la République de Bayonne, Marc Mariée, a de son côté fait le point sur l’affaire. « Une personne a été interpellée sur place, puis dans le cadre de cette enquête quatre personnes dont un mineur ont été interpellés dans un appartement du quartier Balichon lundi matin. Le mineur a été mis hors de cause et sa garde à vue a été levée. De nombreux témoins ont été entendus dans la journée de mardi. »

Roué de coups notamment à hauteur de la tête

Le magistrat a reconstitué le déroulé de la soirée. « Trois individus, dont un avec un chien, ont pris place dans le Tram’Bus en direction de Biarritz. A hauteur de Balichon ils ont été rejoints par un quatrième individu. Le chauffeur a contrôlé ce dernier, et a demandé à tout le monde de place leur masque sur leur visage. Il aurait alors fait l’objet d’insultes et d’une bousculade. Il a été poussé à l’extérieur du véhicule. Deux des quatre individus lui ont alors balancé des coups de pied et de poing, notamment à hauteur de la tête, lui occasionnant de graves blessures. Ils ont pris la fuite laissant la victime inconsciente. »

« La violence des coups portés, poursuit-il, ainsi que les déclarations recueillies, m’ont conduit à ouvrir une procédure de tentative d’homicide volontaire à l’encontre des deux principaux mis en cause. » La victime est toujours hospitalisée service de réanimation à Bayonne, dans un état critique.

Une information judiciaire a été ouverte, et les quatre mis en cause sont présentés ce soir devant le juge d’instruction, en vue d’une mise en examen : deux pour tentative d’homicide volontaire, un pour soustraction d’un criminel à l’arrestation et aux recherches et non assistance à personne en danger, et le quatrième pour non-assistance à personne en danger. Le magistrat a requis leur placement en détention provisoire.

Parmi les suspects âgés d’une vingtaine d’années, certains sont déjà défavorablement connus des services de police.