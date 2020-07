Le President Abdelmajid Tebboune lors d'une cérémonie en l'honneur des restes de 24 combattants algériens pour l'indépendance, restitués par la France — ALGERIAN PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP

La vie s’écoule, la vie s’enfuit. Le week-end défile au pas alangui. Mais pendant ce temps, l’info a fait des petits bonds, voire de grands sauts. Pour être d’allant lundi, voici ce qu’il ne fallait pas rater.

1- L’Algérie demande des excuses à la France pour son passé colonial

Après la restitution par la France de crânes des combattants pour l’indépendance, et alors que l’Algérie fête le 5 juillet l’anniversaire de son indépendance, le président algérien demande un pas de plus dans l’apaisement. Samedi, Abdelmadjid Tebboune a déclaré attendre des excuses de la France pour la colonisation de l’Algérie. Il a estimé que son homologue Emmanuel Macron était « quelqu’un de très honnête » susceptible de contribuer à ce climat d’apaisement.

2-Le gouvernement Castex attendu pour lundi

Vendredi, samedi, dimanche…. lundi ?

Ce dimanche, Richard Ferrand a annoncé que la constitution du gouvernement serait annoncée « probablement » ce lundi. Il devrait comprendre « une vingtaine de ministres et de ministres délégués », a précisé l’Elysée ce dimanche. Sera-t-il marqué par un retour en force du local et des territoires comme l’espèrent certains ? Sa composition devrait dans tous les cas être scrutée, tout comme le sera le discours d'

Emmanuel Macron qui s’exprimera à nouveau le 14 juillet, renouant avec une tradition présidentielle qu’il avait supprimée. La déclaration de politique générale du Premier ministre devrait suivre.

3- Michèle Rubirola élue maire de Marseille

Une première pour la ville de Marseille. Elle sera dirigée par une femme.

Michèle Rubirola, du Printemps Marseillais, a été élue samedi maire à l’issue du vote du conseil municipal, à la majorité absolue. C’est Samia Ghali, la sénatrice divers gauche des quartiers Nord, qui aura fait basculer cette élection à suspens. Elle devient deuxième adjointe.

4- Une femme meurt dans un accident de manège

Une femme de 32 ans est décédée ce samedi dans un parc d’attractions à Saint-Paul (Oise), a-t-on appris de sources concordantes. « Une passagère a chuté du véhicule qui circulait sur l’attraction de type « roller-coaster » alors que celui-ci était en fonctionnement », a rapporté dans un communiqué le Parc Saint-Paul, présidé par Gilles Campion. Il s’agit du même manège – mais exploité par un autre opérateur – que celui où s’était déjà produit, le 22 août 2009, un accident mortel : une femme de 35 ans avait été tuée après avoir été éjectée et chuté d’une dizaine de mètres. Une enquête a été ouverte.

5- Le Mexique, 5e pays le plus endeuillé au monde par le coronavirus

Après le Brésil et les Etats-Unis, le Mexique cristallise les inquiétudes sur le continent américain. Le pays est devenu samedi le 5e pays dans le monde le plus endeuillé par le Covid-19, devant la France, avec 30.366 décès, selon un décompte officiel du ministère mexicain de la Santé. Sur le continent américain, qui est devenu l’épicentre de la pandémie, le Mexique est le troisième pays le plus touché après les États-Unis et le Brésil.

Voilà c’est fini pour aujourd’hui. Et votre rendez-vous du week-end s’arrête en ce début d’été pour partir en vacances. Il se murmure même qu’il songerait à prendre des années sabbatiques pour changer de vie. Dans tous les cas, merci de nous avoir suivi durant toutes ces années. C’est le cœur serré que nous vous faisons nos adieux. Et n’oubliez pas les gestes barrières !