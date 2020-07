PAIN SOLAIRE Un concentrateur solaire fournit l’énergie au four pour la cuisson du pain.

Avec NeoLoco, Arnaud Crétot fait le pari de cuire du pain grâce à l’énergie solaire. Le Normand se définit lui-même comme un « ingénieur-artisan boulanger ». Ingénieur de formation, il s’intéresse aux solutions énergétiques et participe à la conception de concentrateurs solaire pour alimenter des activités artisanales (four à pain, torréfacteur), notamment en Afrique. Il développe ensuite sa propre machine composée de miroirs qui reflètent les faisceaux lumineux. Cette énergie est dirigée vers le four pour qu’il produise de la chaleur.

En 2018, Arnaud Crétot crée NeoLoco et se lance dans la torréfaction avant de poursuivre son activité dans la boulangerie. Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable et ses produits sont vendus dans des magasins locaux. La photographe Emma Prosdocimi est allée le rencontrer, chez lui, à Montville.