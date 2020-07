A.M avec C.P

A.M avec C.P

Dans le quartier de la gare Saint-Charles à Marseille. — P. MAGNIEN / 20 MINUTES

Deux statues dégradées à Marseille. La police a interpellé et a placé en garde à vue une personne mardi soir après la dégradation de deux statues commémorant les colonies françaises d’Afrique et d’Asie, a appris 20 Minutes de source policière.

L’individu appartenait à un groupe d’une dizaine de personnes qui a recouvert les statues de peinture rouge et tagué « les colonisés d’Afrique et d’Asie nique la France ». Ces deux statues se trouvent aux pieds de la gare Saint-Charles, elles avaient déjà été visées par des jets de peinture lors d’une manifestation contre le racisme et les violences policières au début du mois. L’enquête a été confiée au commissariat local.