METEO De violents orages sont prévus ce mercredi sur une large partie de Rhône-Alpes et dans le département de la Haute-Loire par Météo-France

Un ciel menaçant avant un orage. — JFN/ZJOG/John Finney/WENN/SIPA

Le temps chaud et ensoleillé de ce mercredi matin va tourner dans les prochaines heures. Météo-France a émis un bulletin de vigilance orange pour Rhône-Alpes et le département de la Haute-Loire, où de forts orages sont prévus.

Dès 14 h et jusqu’à 22 h, de fortes pluies, chutes de grêle et des vents violents sont attendus dans le Rhône, la Loire, l’Ardèche, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Ain, l’Isère et la Drôme. Sur ces départements, les rafales de vent pourraient atteindre les 80 à 100 km/h, selon Météo-France qui invite la population à faire preuve de vigilance.

Ces orages, qui devraient s’accompagner au fil des heures d’une baisse des températures, situées au-delà des 30 degrés en cette fin de matinée, vont se poursuivre jeudi dans la région, de manière moins violente.