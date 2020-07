Un train Ouigo. (Illustration) — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Rejoindre la capitale depuis Lyon pour une vingtaine d’euros et sans avoir à aller attraper un train en périphérie. A partir de samedi matin, Ouigo lance trois allers-retours quotidiens entre le centre de Lyon via Part-Dieu ou Perrache et gare de Lyon à Paris.

Cette nouvelle offre dont le lancement a été reporté d’un mois en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus est stratégique pour la SNCF qui s’apprête à voir le marché ferroviaire s’ouvrir à la concurrence.

Des prix d'appel trois fois moins chers

Grâce à ses tarifs nettement plus attractifs entre les deux métropoles (dès 16 euros pour adulte, 8 euros pour enfant), la compagnie espère attirer 1.5 million de voyageurs en plus au cours de la prochaine année entre Lyon et Paris.

Les trajets sont proposés en début de matinée, en milieu de journée et en soirée.