Dans une salle de classe à Toulouse (illustration). — FRED SCHEIBER / 20 MINUTES

L’école est finie pour les élèves de l'école élémentaire Daste, dans le quartier Empalot à Toulouse (Haute-Garonne). L’établissement est fermé jusqu’à la rentrée après deux cas avérés de coronavirus, l’un chez un élève, l’autre chez un agent technique.

Les parents ont été priés de venir chercher leurs enfants dès que possible ce mardi, indiquent les services départementaux de l’Education nationale dans un communiqué.

Personnel à l’isolement

L’enfant testé positif au Covid-19 l’a été le 26 juin. Concernant l’agent technique l’administration et la mairie ont été informées ce mardi. L’agence régionale de Santé et le médecin scolaire ont mené une étude d’identification des cas contacts. « Par précaution, ils ont estimé que l’ensemble des adultes de l’école (agents techniques, animateurs, enseignants) ont pu être en contact avec la personne porteuse du virus, précise l’inspection d’académie. Ils seront donc tous testés et devront rester à l’isolement pendant quatorze jours après le dernier contact quel que soit le résultat du test ».

L’Education nationale rappelle que, « dans le cadre du protocole en vigueur », l’école – qui a aussi servi de bureau de vote dimanche – est désinfectée tous les jours. Elle le sera de nouveau en fin de semaine pour accueillir les activités extrascolaires des petits vacanciers.