Cinq personnes sont décédées par noyades depuis le 27 mais 2020, dans les Landes. — GUILLAUME COLLET/SIPA

Le 25 juin, trois personnes décédaient par noyade sur le littoral aquitain, dans les Landes et en Charente-Maritime. Au total, six personnes se sont noyées depuis le 27 mai, contre deux à la même période l’an dernier.

Stéphanie Barneix, à la tête du Syndicat mixte de gestion des baignades landaise, évoque un « effet déconfinement », un public moins en forme physiquement et moins habitué aux vagues landaises.

De son côté, Bruno Castelle, qui travaille sur l’accidentologie des noyades, met l’accent sur la mauvaise « perception du risque » et la nécessité de toujours se baigner dans les zones surveillées.

Trois décès sur le littoral en une journée, le 25 juin dernier. Cinq depuis le 27 mai dans les Landes et six au total sur la façade océane aquitaine, contre deux l’an dernier à la même date. La saison estivale n’a pas encore commencé que les sauveteurs aquitains ne savent plus où lancer leurs bouées rouges. Alors pourquoi le bilan est-il si lourd avant même le début de l’été ?

« Nous sommes hors période de surveillance, avec une population différente peu habituée à notre océan. Sur les cinq personnes décédées dans les Landes, aucune n’était du coin », répond d’emblée Bruno Castelle, océanographe physicien qui, sur son temps libre, étudie l’accidentologie des noyades survenues sur les plages girondines et landaises depuis 2000.

« Je n’ai pas de mesures scientifiques, mais, oui, il y a ce que l’on pourrait appeler un "effet déconfinement". Nous avons davantage de public et une houle très importante. Et d’après les remontées de nos sauveteurs, ces nombreuses personnes qui viennent sur nos plages doivent être plus fréquemment rappelées à l’ordre. Tout juste sorties du confinement, elles sont plus excitées et aussi physiquement moins en forme et, surtout, elles n’ont pas l’habitude de nos vagues. », abonde Stéphanie Barneix, responsable du syndicat mixte de gestion des baignades landaise (SMGBL). Un syndicat qui regroupe 25 communes depuis 2003.

Ne jamais se baigner « en dehors de la zone de baignade »

La nageuse et championne du monde du sauvetage côtier garde un œil sur les 58 postes de surveillance qui couvrent les 110 kilomètres de côte landaise. A ces postes, jusqu’à sept maîtres nageurs sauveteurs arpentent les zones de baignades en pleine saison. Il y en a trois, rien qu'à Hossegor.

Stéphanie Barneix, championne de sauvetage côtier, surveille les plages des Landes. - GUILLAUME COLLET/SIPA

Reste que ce 25 juin, un homme et une femme âgés d’environ 70 ans sont morts emportés par une vague « shore break » alors qu’elles se promenaient sur la plage d’Ondres . Le 27 mai, une mère de famille et ses deux enfants qui nageaient ont été emportés par les vagues, toujours au sud d’Hossegor. La mère a réussi à ramener le plus jeune de ses deux fils sur la plage, mais pas le second, âgé de 7 ans.

Ces accidents ont poussé la préfecture maritime de l’Atlantique à rappeler « tous les pratiquants de loisirs nautiques et de plage à la plus grande vigilance ». Et le SMGBL à marteler qu’il ne « faut pas se baigner en dehors des drapeaux ». « La dernière noyade survenue en zone de bain remonte à 1993. Cela démontre qu’il faut respecter notre dispositif de sécurité, avance Stéphanie Barneix. Les grosses vagues sont tentantes, mais les baigneurs ne se rendent pas compte des risques. Ces drames découlent d’une inconscience, et d’une méconnaissance dans 98 % des cas. »

« L’eau paraît régulière alors qu’elle est plus dangereuse »

Afin d'« adapter au mieux son matériel d’intervention et de faire évoluer ses méthodes de prévention », le SMGBL s’est rapproché voici deux ans du laboratoire Epoc (environnements et paléoenvironnements océaniques et continentaux) de l’université de Bordeaux pour en savoir un peu plus sur les causes de ces noyades. C’est dans ce laboratoire qu’œuvre aussi notre spécialiste de la dynamique du littoral (vagues, érosion, submersion), Bruno Castelle.

Le scientifique a réussi à recréer la hauteur des marées, des vagues ou encore la vitesse du vent associés à chacun des accidents mortels et traumatismes du rachis remontés par les sauveteurs landais. Résultats : « Les noyades mortelles surviennent la plupart du temps à marée basse quand il y a de grandes périodes entre les vagues (près de douze secondes) de deux mètres de hauteur en moyenne. L’eau paraît régulière, accueillante alors qu’elle est plus dangereuse », résume le scientifique. Et rares sont les usagers des plages à avoir une bonne « perception du risque », avance Bruno Castelle qui devrait mener en 2021 une étude sur ce volet avec, entre autres, l'Inrae et le CHU de Bordeaux. Une première.

En attendant, le laboratoire Epoc a réussi à développer le premier modèle numérique de vagues et de baigneurs, « qui rend jalouse l’Australie ». Il peut aujourd’hui calculer le temps et l’énergie déployer par un nageur piégé par les vagues ou une baïne​ pour revenir sur le sable. Et le résultat est sans appel : « Il n’y a aucune solution miracle pour se sortir d’une baïne qui avance d’un mètre toutes les douze secondes, soit bien plus rapidement qu’un nageur lambda, conclut Bruno Castelle. Le message à faire passer serait de se renseigner auprès de sauveteurs pour ne jamais, mais jamais, se retrouver hors des drapeaux, dans une zone de courant d’arrachement. »