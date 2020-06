Image d'illustration de La Défense. — Martin BUREAU / AFP

Le centre commercial bouclé et de minutieuses vérifications. Ce mardi matin, il régnait une atmosphère particulière sur le parvis de la Défense, dans les Hauts-de-Seine, après qu’un homme a appelé, vers 9h30, le 17 affirmant avoir vu un individu armé à proximité du centre commercial des 4 Temps. Selon sa description, il s'agirait d'un homme tout de noir vêtu, portant une arme automatique.

« Des vérifications sont en cours et le centre commercial est confiné », a précisé la préfecture de police de Paris. Le secteur a été entièrement bouclé, tous les salariés priés de rester dans leurs locaux et de nombreux renforts passent actuellement le quartier d'affaires au peigne fin. La Ratp a fermé sa gare et les trains ne marquent actuellement pas l'arrêt à cette station. «Il s'agit d'une procédure de levée de doute classique», insiste-t-on.

Les services de Police sont en train de lever le doute sur l'ensemble de la dalle de #LaDefense.@prefpolice conseille aux personnes qui se trouvent sur le secteur de ne pas se déplacer et de se conformer aux consignes des autorités. https://t.co/TvKHNGr0vj — Préfecture de Police (@prefpolice) June 30, 2020

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images des contrôles effectués aux abords du centre commercial, notamment dans les gares montrent des usagers avançant les bras en l'air, notamment au sein de la gare RER.