Pomme de reinette et pomme d’api. — Illustration/Pixabay

Dimanche, la France a vu déferler une « vague verte » sur ses mairies, avec de nombreux élus EELV ou affiliés, dans de grandes villes notamment. On ne va pas passer par quatre chemins, on s’est dit que c’était peut-être l’occasion de mettre la couleur à l’honneur. Et quand on dit « la couleur », on veut bien entendu dire la teinte, pas la couleur politique.

Il est temps de rendre leurs lettres de noblesse à Hulk, Shrek et Robin des Bois. Pour cela nous faisons appel à vous. Il faudrait que vous nous envoyiez vos plus belles photos vertes, tout simplement. Allez-y de bon cœur : nature, forêts, prairies, végétaux en tout genre, légumes, faites nous rêver ! La seule condition est que votre photo soit à dominante verte.

Pour les partager, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Les plus belles photos seront partagées sur nos réseaux sociaux, et pourront être publiées dans notre journal. A vous de jouer.