Un régulateur du Samu. Illustration. — Tristan Reynaud - Sipa

Un foyer infectieux de Covid-19 a été repéré par les services de l’Agence régionale de santé, au Vigan (Gard), a indiqué ce dimanche soir la préfecture. Dans cette ville de près de 9.000 habitants, 13 cas de personnes positives au coronavirus ont été recensés.

La ville, en lien avec les services académiques de l’éducation nationale, a décidé de fermer l’ensemble des écoles de la commune à partir de ce lundi.

Rassemblements limités à 10 personnes

De plus, afin de limiter la propagation du coronavirus, tout rassemblement sur la voie publique (autre que les activités professionnelles, les services de transports et les visites guidées) ne pourra pas réunir plus de dix personnes pendant trois jours.

Cette interdiction porte notamment sur les cérémonies funéraires organisées hors des établissements recevant du public. S’agissant des cérémonies funéraires organisées dans les cimetières, le nombre maximal de personnes est limité à 20. A condition que toutes portent un masque et respectent les règles de distanciation physique en vigueur.