Anne Hidalgo s'est largement imposée au second tour des municipales à Paris, le 28 juin 2020. — Christophe Ena/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Résultats des municipales : Abstention record, vague écolo… Que retenir du second tour ?

Jusqu’au bout, les élections municipales auront réservé leur lot de surprises et de records. Le second tour de ce scrutin s’est déroulé ce dimanche dans près de 5.000 communes, plus de trois mois après son report. Le vote est marqué par un nouveau record d’abstention (60 % environ) et une percée des écologistes, tandis que les partis traditionnels conservent leur ancrage local. Les écologistes remportent une large victoire à Lyon et s’imposent également à Bordeaux, Strasbourg, Tours, Poitiers, Besançon et Annecy. Ils sont aussi en ballottage favorable à Marseille grâce à Michèle Rubirola, à la tête d’une coalition de gauche qui n’a toutefois pas obtenu de majorité absolue. Dans la capitale, Anne Hidalgo, alliée à EELV, sort vainqueur de la triangulaire avec près de 50 % des voix, loin devant la candidate LR Rachida Dati (autour de 32 %), et la candidate LREM Agnès Buzyn (entre 13,7 et 16 %).

Emmanuel Macron entend apporter des « réponses fortes » et « à la hauteur des enjeux et des attentes » écologiques des Français en recevant ce lundi matin les membres de la Convention citoyenne pour le climat, au lendemain d’une déferlante écologiste aux municipales, a indiqué l’ Elysée dimanche soir. « La réponse sera à la hauteur des enjeux et des attentes des membres de la Convention et des Français », a indiqué l’entourage du président.

Emmanuel Macron doit s’exprimer devant les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, qui seront accueillis à partir de 11 h à l’Elysée pour présenter leurs 149 propositions destinées à répondre à l’urgence climatique. Pour le chef de l’Etat, la « vague verte » de dimanche constitue un « baromètre de l’état d’esprit des Français » et montre que « l’écologie est au cœur de leurs préoccupations », ont rapporté ses proches. Emmanuel Macron y voit aussi le succès dont bénéficie tout « nouvel entrant disruptif » même si selon lui le succès des verts est « relatif », car le scrutin a concerné surtout des grandes villes.

Coronavirus : En six mois, le Covid-19 a fait 500.000 morts, la barre des 10 millions de cas dépassée

Le 9 janvier, la Chine signalait le premier mort dû à une mystérieuse pneumonie. Six mois plus tard, la pandémie de coronavirus a fait plus de 500.000 morts dans le monde, selon un décompte de l’hôpital américain John Hopkins publié ce dimanche. Dans le même temps, la barre des 10 millions d’infections a été franchie, et il y a sans doute bien plus de cas – jusqu’à dix fois plus, selon les estimations des experts. Avec des infections qui explosent aux Etats-Unis, en Amérique latine et au Moyen-Orient, et le risque de nouveaux clusters en Chine et en Europe, la pandémie est loin d’être sous contrôle, a averti l’OMS.