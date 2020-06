ACTU Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actu ce week-end, voici les infos essentielles des samedi 27 et dimanche 28 juin 2020

Un bureau de vote à Nantes le 28 juin 2020 — J. Urbach/ 20 Minutes

Dimanche soir, l’heure pour beaucoup d’entre nous de checker ses mails et les infos. Voici pour vous aider, un petit résumé des principales infos à retenir ce week-end.

1. Un second tour des municipales marqué par une forte abstention

Illustration d'un bureau de vote au second tour des élections municipales le 28 juin 2020 à Bourgoin-Jallieu (Isère). - ALLILI MOURAD/SIPA

Les bureaux de vote de 4.820 communes ont ouvert ce dimanche 8 heures pour le second tour des élections municipales, organisé avec des précautions sanitaires exceptionnelles liées à l’épidémie de coronavirus près de trois mois et demi après le premier.

L’un des enjeux principaux du scrutin est la participation, alors que moins d’un électeur sur deux s’était déplacé le 15 mars. Et les premiers chiffres à 17 h n’étaient pas encourageants : la participation s’élevait à 34,67 %, contre le 15 mars 38,77 % à la même heure et 52,36 % en 2014.

Le suspense est important dans quelques-unes des plus grandes villes – Lyon, Marseille, Toulouse, Montpellier, Strasbourg,… –, tandis qu’au Havre, le Premier ministre Edouard Philippe joue en partie son avenir à Matignon.

L’info en plus : Ces municipales se tiennent à la veille d'une séquence cruciale pour le président Emmanuel Macron qui pourrait, dans les jours qui viennent, procéder à un remaniement et préciser son intention affichée de « se réinventer » pour les deux dernières années de son mandat.

2. Flambée de cas de coronavirus au Etats-Unis

Un bouchon pour accéder à un site de dépistage covid, en Floride, le 19 juin 2020. - Florida Times-Union-USA TODAY NE/SIPA

Les Etats-Unis ont passé samedi la barre des 2,5 millions de contaminations au nouveau coronavirus et la pandémie semble hors de contrôle dans le sud du pays, déjà le plus frappé au monde. A 17h30, les Etats-Unis avaient enregistré 2.500.419 cas confirmés, selon l’université Johns Hopkins, dont les bilans font autorité.

La Floride notamment a enregistré un nouveau record, avec 9.585 nouveaux malades et 24 morts sur une journée. Pour le gouverneur de l’Etat, Ron DeSantis, il y a une « vraie explosion » de la maladie chez les jeunes qui ont renoué avec les plages et les fêtes nocturnes à la faveur du déconfinement.

3. Les Polonais aux urnes pour élire leur président ce dimanche

Le candidat aux élections présidentielles en Pologne, Rafal Trzaskowski, le 28 juin 2020 - Petr David Josek/AP/SIPA

Les Polonais, aussi, étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Le président sortant Andrzej Duda, 48 ans, brigue son second mandat lors de ce vote clef pour son gouvernement nationaliste conservateur. En face, dix autres candidats sont en lice pour le remplacer, mais selon les sondages, c’est le maire libéral de Varsovie, Rafal Trzaskowski, du principal parti d’opposition, Plate-forme civique (PO), qui sera son rival lors du second tour, le 12 juillet.

L’info en plus : Qui est Rafal Trzaskowski, principal rival du président sortant Andrzej Duda à l’élection présidentielle ? On vous dresse son portrait par ici.

4. Les journalistes de BFM et RMC votent la fin de leur grève

Illustration micro et camera de la chaine d information BFMTV - ALLILI MOURAD/SIPA

Une première pour la chaîne d’info en continu. Les sociétés de journalistes (SDJ) de BFMTV, RMC et des autres médias de NextRadioTV avait averti samedi que le second tour des municipales ne serait pas couvert ce dimanche, en raison de la grève contre un plan social, mouvement qui selon la direction de se « justifie pas ».

« Nous, journalistes, nous devrions être présents dans des dizaines de villes, devant les QG de campagne, sur les plateaux, dans les rédactions, pour vous raconter, décrypter, vivre avec vous ce temps fort de la démocratie. C’est notre mission. Pourtant nous ne la remplirons pas », écrivent les SDJ de BFMTV, BFM Paris, BFM Business, RMC et les rédactions digitales de NextRadioTV, dans une tribune publiée sur le site du Journal du dimanche.

L’info en plus : Cette mobilisation a finalement permis aux journalistes d’être en partie entendus : réunis en assemblée générale ce dimanche à 16 heures, ils ont décidé de suspendre la grève, après que la direction a annoncé qu’il n’y aurait pas de départs contraints avant novembre 2021. « L’antenne reprendra au plus tard demain matin », a tweeté ce dimanche un journaliste du groupe.

5. L’Olympique de Marseille n’est pas à vendre

Jacques-Henri Eyraud - Claude Paris/AP/SIPA

« L’Olympique de Marseille n’est pas à vendre. » Au lendemain de la révélation d’une offre de rachat portée par l’ex-dirigeant de l’équipe de rugby de Toulon Mourad Boudjellal, Jacques-Henri Eyraud a tenu à clarifier les choses. Lors d’une conférence de presse organisée ce samedi, le président de l’OM a d’abord remercié « les gens qui portent un intérêt financier pour le club marseillais ». Puis, il a assuré devant les journalistes présents que le club n’était pas intéressé par « la session ».

L’info en plus : Le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille Dimitri Payet a annoncé ce samedi avoir prolongé son contrat jusqu’en 2024 en baissant nettement son salaire. « J’aime le club et je suis prêt à faire ce qu’il faut pour l’aider à grandir », a-t-il expliqué​ lors d’une conférence de presse aux côtés de son président Jacques-Henri Eyraud et de son entraîneur André Villas-Boas.