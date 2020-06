MIAOU L’animal a enfin pu être libéré de sa prison de fer et va désormais être adopté

Pixar et sa lampe — L'école du Chat Libre d'Alsace

Que ceux qui s’inquiètent que les chats soient des génies diaboliques prêts à conquérir le monde en secret se rassurent, nos amis félins ne sont apparemment pas toujours très doués ni malins. Et ce n’est pas Pixar qui dira le contraire. Cet animal a ainsi passé deux mois (!) la tête coincée dans une lampe, de quoi nous faire relativiser l’enfer de notre confinement.

Comme pour la découverte du lait des pis de vache, on n’a pas trop envie de savoir comment il s’est fait ça, mais le félin errait sa peine et son probable torticolis dans le village de Sessenheim (Bas-Rhin), jusqu’à ce que les habitants parviennent enfin à le capturer, grâce à l’aide de l’association allemande THRO, qui a ramené une cage géante.

Libérée félinée

Attraper enfin ce chat, c’est donc fait. Restait la question : L’association L’école du Chat Libre d’Alsace allait-elle parvenir à le sauver et à enlever cette lampe ? On n’allait pas vous raconter une histoire tristoune pour votre brunch du week-end, on n’est pas des monstres, donc soyez heureux d’apprendre que oui, Pixar a enfin été libéré de sa prison grâce à l’aide d’un vétérinaire.

Et maintenant, quel avenir pour le félin au masque de fer ? Son futur s’annonce radieux, puisqu’il va être placé dans une famille d’accueil le temps de retrouver deux-trois habitudes de vie en société puis sera adopté. Tout est bien qui finit bien donc.