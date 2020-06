SNAPCHAT Des images à forte charge symbolique et un contexte mouvant

OMF Oh my fake : pourquoi les images d'une infirmière arrêtée par des policiers nous touchent tant ? — 20 Minutes

Une femme arrêtée brutalement par la police, portant une blouse blanche, du sang sur le visage. Les images de Farida, infirmière arrêtée lors d’une manifestation de soignants, ont fait le tour des réseaux et médias.

Des images chocs qui soulèvent l’émotion. Puis surgissent d’autres images, celle de la même infirmière jetant des pierres sur les policiers. Une partie de l’opinion se retourne, violemment. L’infirmière se voit attribuer une identité erronée et elle est même accusée… de ne pas être infirmière.

Pourquoi ces émotions exacerbées et ces retournements ?

Clémence nous explique cela dans le dernier numéro d’OMF « Oh My fake ».

