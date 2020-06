Un médecin devant un centre médical au Texas, le 25 juin 2020. — David J. Phillip/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’inquiétude revient aux Etats-Unis. Alors que certains pensaient le pays sur une phase descendante, les derniers chiffres sur la pandémie de coronavirus ne sont pas bons. 6.000 nouveaux cas quotidiens en Californie, 5.000 au Texas et en Floride, mais aussi 3.000 en Arizona et 2.000 en Géorgie… Le Dr Fauci a insisté cette semaine, ce n’est pas une seconde vague de coronavirus : les Etats-Unis ne sont toujours pas sortis de la première, qui se propage surtout au sud. Le pays dans son ensemble est revenu aux niveaux de fin avril avec un record de plus de 37.000 nouvelles infections, jeudi. Philippe Berry, correspondant de 20 Minutes aux Etats-Unis, fait le point sur la situation

L’aéroport d’Orly a remis les moteurs vendredi avec le décollage d’un premier vol après près de trois mois de léthargie sous le coup de massue infligé au transport aérien par le coronavirus. Un avion de la compagnie low cost Transavia y a décollé à 06h25 à destination de Porto. Avant de l’élancer sur la piste, l’appareil a été arrosé par les canons à eau des pompiers de l’aéroport lors d’une cérémonie dite de « water salute ».

La vie économique autour du site va donc également pouvoir reprendre. L’ensemble des vols commerciaux au départ de la capitale ne seront plus désormais regroupé à Paris-Charles de Gaulle.

Liverpool aura du patienter 30 ans. Mais cette fois, c’est bon ! Les Reds sont officiellement devenus champion de Premier league ce jeudi soir, grâce à la défaite de Manchester City à Chelsea (2-1). Un titre fêté dignement par les supporteurs, en rouge, évidemment. Pourtant rien ne fut simple. La crise du coronavirus a même fait penser un moment qu’il n’y aurait pas de titre cette année. 2020 restera donc comme une année particulière pour le football de la ville.