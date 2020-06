Illustration de la piscine du Rhône à Lyon. — C. Girardon / 20 Minutes

« Des conditions hasardeuses et surréalistes ». Les syndicats CGT cadres et personnels de la ville de Lyon ont annoncé ce mercredi qu’ils avaient déposé un préavis de grève pour tout le mois de juillet afin de dénoncer la réouverture de certaines structures « très appréciées » des habitants, et « très fréquentées ». Et notamment les piscines, qui doivent reprendre du service à compter du 2 juillet.

La CGT déplore un manque de « prudence » concernant les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus. « Les agents s’inquiètent des moyens mis à leurs dispositions pour tenir leur mission en toute sécurité, dans le cadre de la crise sanitaire et de la circulation du Covid-19 », explique-t-elle dans un communiqué.

Retrait immédiat

Le syndicat demande par ailleurs « la possibilité de retrait immédiat » en cas de risques sanitaires et une enquête du CHSCT qui pourrait décider de la fermeture de l’établissement concerné. Le renfort de personnel posté à l’accueil des différentes structures fait aussi partie des revendications.