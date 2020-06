Des pompes à essence dans une station-service de Nice — SYSPEO/SIPA

Elle est de retour ! La vie d’avant, celle où l’on peut courir dans l’herbe, embrasser notre chérie d’amour, prendre un grand bol d’air frais à boire comme du petit lait le matin, trinquer en terrasse, faire nos tractions dehors (enfin), mais aussi se plaindre de l’augmentation de l'essence. Et oui, les prix des carburants routiers vendus dans les stations-service en France ont continué à remonter légèrement la semaine dernière, dans le sillage des cours du brut, selon des chiffres officiels publiés ce lundi.

Allez, c’est parti pour le listing des prix : le gazole, carburant le plus vendu, valait 1,2161 euro par litre, en hausse de 0,69 centime par rapport à la semaine précédente, selon les données du ministère de la Transition écologique et solidaire. C’est sa cinquième semaine de hausse d’affilée après une longue période de baisse dans le sillage des cours du pétrole, victimes de la pandémie de Covid-19.

Le Brent de la mer du Nord en pleine remontada

L’essence super sans plomb 95 s’est pour sa part vendue à 1,3181 euro, en progression de 0,56 centime. Quant au SP95-E10, qui contient jusqu’à 10 % d’éthanol, il a gagné 0,74 centime, à 1,3038 euro. Enfin, le SP98 était vendu 1,3766 euro, soit 0,74 centime de plus également.

Les cours du brut s’étaient effondrés avec la pandémie de Covid-19 qui a affecté l’activité et notamment la demande pour les transports. Ils se sont depuis quelque peu repris grâce à la baisse de la production entreprise par certains pays et à la perspective d’une reprise de la demande. Le Brent de la mer du Nord valait ainsi un peu plus de 42 dollars le baril ce lundi, alors qu’il était passé sous les 20 dollars en avril.