Faut-il y voir les débuts d’un nouveau type de commerce amené à se développer dans différents pays du globe, en raison de la circulation du coronavirus ?

Sur les réseaux sociaux, la photo de la devanture d’un magasin pour le moins singulier suscite de vives réactions. Et pour cause : cette boutique, baptisée « Covid-19 Essentials », expose, en vitrine, des masques de différentes couleurs, tout en imposant à ses visiteurs un passage obligatoire par un scanner thermique.

« Le business de la peur… Masques, Gels, les brebis égarées trouvent tout dans ce magasin pour affaiblir leur système immunitaire… », affirme l’un des posts Facebook relayant cette photo, alors que plusieurs internautes se demandent si celle-ci est authentique.

C’est bien le cas puisque le cliché montre une boutique éphémère installée dans un centre commercial de Floride, l’Aventura Mall, situé près de Miami, qui référence d’ailleurs cette enseigne sur son site. La chaîne de télévision locale WSVN avait consacré un reportage à ce « pop-up store » le 11 juin, dans lequel elle interviewait notamment l’un de ses salariés, ​Nadav Benimetzky.

« Nous vendons tout ce qui est lié au Covid-19. […] La demande du public était là, tout le monde cherchait des masques, du gel hydroalcoolique, etc. », expliquait-il à la chaîne. Le reportage montre aussi la variété des produits vendus dans la boutique : masques personnalisables, masques de « mode », gel hydroalcoolique, poignées réutilisables, produit désinfectant pour les smartphones… L’entrée du magasin est conditionnée au port d’un masque et à la prise de température des visiteurs par un scanner thermique.

