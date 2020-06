L'Assemblée nationale à Paris. — JOEL SAGET / AFP

Comment éviter que les condamnés pour terrorisme se retrouvent sans suivi après avoir purgé leur peine ? Les députés LREM défendent leur proposition sur ce dossier sensible, lundi devant l’Assemblée nationale.

« Le risque terroriste est persistant sur le territoire » et se concentre « au premier chef sur les sortants de prison dans les années qui viennent », souligne Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois. Ils seront environ 150 dans les prochaines années, « dont certains présentent une certaine dangerosité », d’après l’élue des Yvelines, co-auteur de cette proposition de loi « instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine ».

Vers une convergence des chambres ?

Ces personnes « ont été condamnées dans les années 2010 très souvent pour des délits », d’où ces « sorties sèches », sans « accompagnement judiciaire » mais avec toutefois une année possible de contrôle administratif (Micas), explique son autre auteur, Raphaël Gauvain. Les peines pour terrorisme n’ont été durcies qu’en 2016 après la vague d’attentats sur le sol français. Le texte sera discuté à partir de ce lundi soir en première lecture, en vue d’une adoption par le Parlement d’ici à fin juillet.

Il est issu de diverses auditions et visites en détention, dans le cadre du contrôle parlementaire, qui ont fait apparaître ce « trou dans la raquette ». Des sénateurs emmenés par Philippe Bas (LR), homologue de Yaël Braun-Pivet au Palais du Luxembourg, ont déposé une proposition de loi similaire en mars sur le sujet, laissant augurer une convergence entre les deux chambres.

Le bracelet électronique ou le pointage

La version de Yaël Braun-Pivet prévoit que l’autorité judiciaire pourra imposer aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme l’obligation de répondre aux convocations du juge d’application des peines, d’établir sa résidence en un lieu déterminé, des interdictions d’entrer en relation et de paraître dans certains lieux, et encore l’obligation de pointage.

Initialement, la proposition de loi contenait aussi le placement sous bracelet électronique, mais les députés l’ont supprimé via des amendements MoDem et EDS, pour éviter toute confusion avec une peine restrictive de liberté. Raphaël Gauvain suggère désormais un dispositif gradué : pointage jusqu’à cinq fois par semaine ou bien bracelet avec le consentement de la personne et pointage réduit alors à une fois par semaine.

« La peine après la peine »

« Nous sommes sur un chemin de crête », relève Braun-Pivet : les mesures de sûreté ne doivent pas s’apparenter à une peine, au risque de ne pouvoir s’appliquer aux personnes déjà jugées. Or les députés marcheurs visent une application immédiate. Ils ont apporté en commission d’autres garanties pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité, en divisant par deux la durée totale possible pour ces mesures, soit cinq ou 10 ans en fonction des faits commis.

Les parlementaires ont en outre tenu compte de l’avis du Conseil d’Etat, sollicité sur cette proposition de loi, en prévoyant que les juridictions pourront mettre fin aux mesures de sûreté dès lors qu’elles l’estimeront nécessaires, ou en qualifiant de manière plus précise la notion de dangerosité.

Le Conseil national des barreaux (CNB), qui représente les 70.000 avocats de France, avait adopté début juin en assemblée générale une motion contre « la peine après la peine », dénonçant un texte remettant en cause les garanties de l’Etat de droit et contraire à la déclaration des droits de l’Homme. Des députés, notamment à gauche, font la même critique. « L’objectif politique de ce texte est d’agiter les peurs en adoubant une nouvelle fois les thèses de l’extrême droite », dénoncent les insoumis.