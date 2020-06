Lors de la Fête de la musique, les mesures sanitaires n'ont pas toujours été respectées. — KONRAD K./SIPA

L’été est là, le confinement paraît bien loin, et les habitudes reviennent, qu’elles soient « bonnes » ou « mauvaises ». La Fête de la musique a pu le mettre en exergue : dimanche, de nombreuses personnes se sont réunies dans tout le pays pour profiter d’un moment spontané, faisant souvent fi des règles de distanciation.

Sans les masques, les sourires sont certes plus visibles, mais le coronavirus est malheureusement toujours présent. Toutefois, cela n’a pas empêché les personnes qui n’avaient plus envie de ces contraintes de décider d’abandonner les différentes mesures sanitaires (on en connaît tous). Pour pouvoir prendre leurs proches dans leurs bras ou tout simplement retrouver l’insouciance pré- Covid.

Si c’est votre cas, cela nous intéresse. Pourquoi avez-vous décidé d’abandonner le masque ? De faire à nouveau la bise ? Par envie de liberté, ou simplement parce qu’avec le temps, vous y avez fait moins attention ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Les témoignages peuvent être anonymisés à votre demande et serviront à la rédaction d’un article. Merci.

