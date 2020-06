Dans le camp d'al-Hol en Syrie. (photo d'illustration) — Delil SOULEIMAN / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ils étaient retenus dans des camps de déplacés en Syrie. Dix enfants de djihadistes français ont été rapatriés en France dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères. Aucune précision n’a été donnée sur leur lieu d’arrivée en France, ni sur les circonstances dans lesquelles ils ont quitté la Syrie. « La France a procédé ce jour au retour de dix jeunes enfants français mineurs, orphelins ou cas humanitaires, qui se trouvaient dans des camps du nord-est de la Syrie », a-t-il indiqué dans un communiqué. « Ces enfants ont été remis aux autorités judiciaires françaises, font désormais l’objet d’un suivi médical particulier et d’une prise en charge par les services sociaux », a seulement précisé le Quai d’Orsay.

La dernière fois, les opérations ont duré des heures et des heures. Et les enquêteurs ont finalement dû creuser jusqu’à trois mètres de profondeur pour retrouver les corps de deux victimes de Michel Fourniret enfouies dans le jardin de son ancien château du Sautou (Ardennes). Et pour cause, « l’Ogre » les avait ensevelies à l’aide d’une pelleteuse. C’était en 2004. La juge d’instruction Sabine Khéris a ordonné que de nouvelles fouilles aient lieu dans deux anciens domiciles ardennais du tueur en série afin de tenter de retrouver le corps d’Estelle Mouzin, disparue en 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne), a-t-on appris, mercredi, confirmant une information du Parisien. Les opérations doivent débuter ce lundi. Les enquêteurs ont prévu de se rendre au château du Sautou où Michel Fourniret vivait avec son épouse, Monique Olivier, et aussi dans l’ancienne maison qu’il possédait à Ville-sur-Lumes (Ardennes).

Près de deux mille salles de cinéma s’apprêtent à rouvrir leurs portes ce lundi en France. En fanfare, après trois mois d’attente. La programmation se veut belle, les consignes de sécurités précises. Il faut convaincre le public de revenir vers le grand écran, après avoir fréquenté si longtemps le petit. Selon Médiamétrie, 18,7 millions de spectateurs se disent prêts à retourner en salle dans les quatre semaines qui viennent, c’est déjà pas mal. « On a essayé de maintenir leur envie tout au long du confinement », explique à 20 Minutes Richard Patry, président de la Fédération des exploitants, à l’initiative de la campagne #Oniratousaucinéma, une série de films courts dans lesquels des stars françaises partagent leur amour pour les salles.