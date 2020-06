HYDRATEZ-VOUS Mercredi, jeudi et vendredi devraient être les journées les plus chaudes

Illustration du soleil, à Lille. — O. Aballain / 20 Minutes

Dans les T-shirts. Dans les maillots. La France va connaître son premier pic de chaleur cette semaine, avec des températures supérieures à 30°, voire à 35° localement, prévient Météo France. « Dès lundi, les températures repasseront au-dessus des normales de saison », indique l’organisme dans un bulletin.

Mardi, les températures devraient atteindre de 26° à 30° sur la moitié nord et de 28° à 33° sur la moitié sud, avec des chaleurs particulièrement marquées dans les plaines du Sud-Ouest.

À partir de mercredi prochain, après une journée de mardi déjà bien chaude, les fortes chaleurs (températures maximales > 30°C) vont se généraliser. Ces valeurs seront généralement (hors littoral méditerranéen) situées 5 à 10 degrés au dessus des valeurs moyennes d'une fin juin. pic.twitter.com/4671y6MuV3 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 20, 2020

Plus de 35° au niveau local

« Mercredi, jeudi et vendredi seront les trois journées les plus chaudes », précise Météo-France, avec le mercure atteignant ou dépassant les 30°C « sur la plupart des régions ». « On atteindra très souvent 32 à 34 °C du Sud-Ouest à l’Ile-de-France ainsi que sur les régions proches de la vallée du Rhône », indique Météo-France. « Le seuil des très fortes chaleurs (35 °C) pourrait être dépassé localement. »