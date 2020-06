PEUR SUR LA VILLE Le préfet est contesté par des manifestants et manifestantes qui estiment qu’il n’est pas intervenu assez tôt la semaine dernière

Lors d'un rassemblement pacifique de Tchétchènes devant l'hôtel de police de Dijon, cette fin de semaine. — DOLIDZE SABRINA/SIPA

Le préfet de Côte-d’Or a pris un arrêté interdisant toute manifestation à Dijon ce samedi, après un appel de certains habitants et habitantes du quartier sensible des Grésilles à venir dans le centre-ville à 14 h pour demander sa démission, redoutant des violences.

La ville a connu des tensions du 12 au 15 juin, commencées par une expédition punitive de membres de la communauté tchétchène envers des Dijonnais d’origine maghrébine après l’agression d’un adolescent tchétchène.

Accusations de « laxisme »

Le fait que les forces de l’ordre ne soient pas intervenues dans un premier temps a entraîné des accusations de « laxisme » de la part de politiques, d’habitants et d’habitantes des quartiers visés par les virées tchétchènes.

« Une opinion infondée voudrait faire croire que la police n’est pas intervenue et que les quartiers auraient été abandonnés à la vindicte d’un groupe violent. Il n’en est rien, bien sûr », a écrit le préfet de région et préfet de Côte d’Or Bernard Schmeltz aux habitants et habitantes dans un communiqué de presse.

Une large partie de la ville concernée par l’interdiction

« Les mêmes qui ont propagé ces idées ont encouragé la tenue d’une manifestation non déclarée ce samedi. (…) Tout laisse à penser que des violences pourraient être commises en marge de cette manifestation », estime Bernard Schmeltz. Il évoque notamment dans les motivations de l’arrêté la « violence dont peuvent faire preuve certains éléments radicalisés en lutte contre les institutions et leurs représentants, présents dans l’agglomération dijonnaise ».

En conséquence, il a signé vendredi soir un arrêté d’interdiction de manifester qui englobe le périmètre du centre-ville historique et les places reliées par les grands boulevards formant une sorte de périphérique. « Deux compagnies de CRS, soit près de 150 hommes, seront déployées » pour sécuriser le périmètre, a précisé la préfecture, venant « s’ajouter aux effectifs des policiers de la voie publique ».